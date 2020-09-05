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В России за сутки выявлено ещё 5205 случаев коронавирусной инфекции

Общее их количество превысило 1,02 миллиона. Выздоровело уже 838 тысяч человек.

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Фото © Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Данные © Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявили ещё 5205 случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране.

Заразнее прежнего. Учёные выявили новую мутацию коронавируса

Нашли её у людей. А вот у прежних носителей — летучих мышей — такой не выявлено.

За последние сутки в России выявлено 5205 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1249 случаев (24,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Общее количество выявленных случаев достигло 1 020 310. Выздоровело 838 126 человек, из них 5379 — за последние сутки. Умерло ещё 110 человек, общее число жертв пандемии в России выросло до 17 759 человек.

Накануне глава Минздрава сообщил, что в России нет достоверно подтверждённых случаев повторного заражения коронавирусом.

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