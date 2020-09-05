В Москве за сутки более 1300 человек выздоровели от коронавируса

Ещё 1312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1312 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407, — сообщила вице-мэр.