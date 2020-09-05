В Москве за сутки более 1300 человек выздоровели от коронавируса

Ещё 1312 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1312 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 220 407, — сообщила вице-мэр.
Голикова призвала не пугаться колебаний заболеваемости коронавирусом в РоссииВласти делают всё, чтобы избежать возвращения режима самоизоляции.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Также позднее российскую вакцину, получившую название "Спутник V", испытали на себе министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин. В НИЦ имени Гамалеи заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.