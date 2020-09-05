Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Кабмин выделил ещё миллиард рублей на лекарства для льготников

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны и чернобыльцам.

42
Post cover

Фото © Shutterstock

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для граждан льготных категорий будет направлен ещё почти миллиард рублей.

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 миллионов рублей, — сообщается на сайте кабмина.

Доплаты, бесплатные завтраки, возврат страховок и льготные лекарства. Какие новшества ждут россиян с 1 сентября

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2020 года?

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине.

Выбор редакции

Loading...