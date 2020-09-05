Кабмин выделил ещё миллиард рублей на лекарства для льготников

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для граждан льготных категорий будет направлен ещё почти миллиард рублей.

— На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено ещё более 988 миллионов рублей, — сообщается на сайте кабмина.