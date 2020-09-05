Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских регионах

Среди всех вакансий, опубликованных в период с 1 марта по 1 сентября текущего года, практически каждая десятая обещает доходы свыше ста тысяч рублей в месяц. Однако чаще всего высокооплачиваемых специалистов ищут не в Москве или Петербурге, а в регионах Севера, сообщает "Российская газета".

— На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — в 19,1%, в столице таких лишь 18,3%, — говорится в публикации.

Отмечается, что чаще всего высокий оклад бывает у представителей высшего менеджмента. В 37% случаев предложение вакансии начинается от 100 тысяч рублей, в 7,7% — от 200 тысяч, в 2,5% — от 300. Среди добытчиков сырья это 31,5%, 2,6% и 0,2%, а среди IT-специалистов 23,4%, 4,4% и 0,7% соответственно.