Скончался бывший директор РАМТа Владислав Любый

Бывший директор Российского академического молодёжного театра Владислав Любый скончался после продолжительной болезни. Трагическая новость о смерти театрального менеджера и драматурга сообщается на сайте культурного учреждения.

— 3 сентября 2020 года после долгой болезни ушёл из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлечённым, обладающим тонкой интуицией и чётким пониманием сложной системы управления репертуарным театром, — заявили в РАМТе.

Любый возглавлял театр более 16 лет — с 1998 по 2015 год. Под его руководством РАМТ в 2007 году выпустил трилогию "Берег утопии", а в 2010-м состоялось 13 премьер различных жанров. Театральный директор и продюсер также был инициатором создания творческой лаборатории "Молодые режиссёры — детям", за что был удостоен Международной театральной премией им. К.С. Станиславского в номинации "Театральное дело".