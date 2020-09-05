Назван простой способ найти скрытую камеру с помощью смартфона

Скрытые камеры невозможно установить так, чтобы они были полностью незаметны. Как минимум объектив должен быть на виду. Именно с помощью него можно обнаружить записывающее устройство, говорит директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков. Поможет в поисковой операции видеокамера и фонарик на смартфоне.
— После того как вы включили видеокамеру и фонарь, необходимо выключить в помещении по максимуму свет и начать поэтапно его обходить. Важно осмотреть потолочные зоны, пройтись мимо всех стен рядом с розетками, — рассказал эксперт агентству "Прайм".
О наличии скрытой камеры в помещении вам скажут блики на экране. Если на смартфоне нет встроенного фонарика, нужно найти портативный и светить им в одном направлении с включённой камерой на гаджете. Солдатенков напомнил, что некоторые скрытые камеры могут передавать данные на расстоянии. Такое устройство помогут найти мобильные приложения, которые фиксируют электромагнитные поля.
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