Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Радулов сделал дубль и протащил "Даллас" в полуфинал Кубка Стэнли

А вот две заброшенные шайбы Наместникова не помогли "Колорадо" одержать третью подряд победу над "звёздами".

37

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились ещё два полуфиналиста Кубка Стэнли. Ими стали клуб "Даллас Старз", обыгравший в седьмом матче в овертайме со счётом 5:4 команду "Колорадо Эвеланш", и "Вегас Голден Найтс", который также в решающем сражении нанёс поражение "Ванкувер Кэнакс", — 3:0.

В игре "Далласа" с "Колорадо" дублями отметились российские хоккеисты — Александр Радулов и Владислав Наместников. Радулов на третьей минуте встречи в большинстве открыл счёт.

А в середине третьего периода, когда "Даллас" уступал 2:3, сделал его ничейным.

Форвард "Колорадо" Наместников поражал ворота "звёзд" на 4-й и 57-й минутах матча.

Главным же героем встречи стал финский нападающий "звёзд" Джоэл Кивиранта, оформивший хет-трик. Победную шайбу, которая вывела "Даллас" в полуфинал Кубка Стэнли, Джоэл забросил на восьмой минуте первого овертайма.

Голкипер "Старз" Антон Худобин отразил 40 бросков и был признан лигой третьей звездой матча.

В полуфинале Кубка Стэнли "Даллас Старз" встретится с "Вегас Голден Найтс". "Рыцари" также в семи матчах обыграли "Ванкувер Кэнакс". Решающую битву подопечные Питера Дебура выиграли со счётом 3:0.

Во втором полуфинале турнира "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграет с победителем пары "Филадельфия Флайерз" — "Нью-Йорк Айлендерс". Счёт в этой серии 3-3. Седьмая игра между "лётчиками" и "островитянами" пройдёт в Торонто, Канада, 6 сентября.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд

  • "Колорадо" — "Даллас" — 4:5 ОТ (2:1; 1:1; 1:2:0:1), в серии 3-4
  • "Вегас" — "Ванкувер" — 3:0 (0:0; 0:0; 3:0), в серии 4-3

Выбор редакции

Loading...