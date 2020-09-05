Радулов сделал дубль и протащил "Даллас" в полуфинал Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились ещё два полуфиналиста Кубка Стэнли. Ими стали клуб "Даллас Старз", обыгравший в седьмом матче в овертайме со счётом 5:4 команду "Колорадо Эвеланш", и "Вегас Голден Найтс", который также в решающем сражении нанёс поражение "Ванкувер Кэнакс", — 3:0.

В игре "Далласа" с "Колорадо" дублями отметились российские хоккеисты — Александр Радулов и Владислав Наместников. Радулов на третьей минуте встречи в большинстве открыл счёт.

А в середине третьего периода, когда "Даллас" уступал 2:3, сделал его ничейным.

Форвард "Колорадо" Наместников поражал ворота "звёзд" на 4-й и 57-й минутах матча.

Namestnikov netted a great one here, let's do it again!!#GoAvsGo pic.twitter.com/OEfQQvkIPG — Colorado Avalanche (@Avalanche) September 4, 2020

Главным же героем встречи стал финский нападающий "звёзд" Джоэл Кивиранта, оформивший хет-трик. Победную шайбу, которая вывела "Даллас" в полуфинал Кубка Стэнли, Джоэл забросил на восьмой минуте первого овертайма.

JOEL KIVIRANTA WITH THE HAT TRICK TALLY TO WIN IT IN OVERTIME! GAME 7 MAGIC OUT OF KIVIRANTA!



🎩🎩🎩#GoStars pic.twitter.com/o7psPzOWOB — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 4, 2020

Голкипер "Старз" Антон Худобин отразил 40 бросков и был признан лигой третьей звездой матча.

В полуфинале Кубка Стэнли "Даллас Старз" встретится с "Вегас Голден Найтс". "Рыцари" также в семи матчах обыграли "Ванкувер Кэнакс". Решающую битву подопечные Питера Дебура выиграли со счётом 3:0.

Shea Theodore opens up the scoring in the third for Vegas after an absolute BATTLE of a game! PPG!#VegasBorn pic.twitter.com/sWBqQColuW — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 5, 2020

Во втором полуфинале турнира "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграет с победителем пары "Филадельфия Флайерз" — "Нью-Йорк Айлендерс". Счёт в этой серии 3-3. Седьмая игра между "лётчиками" и "островитянами" пройдёт в Торонто, Канада, 6 сентября.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд