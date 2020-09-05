Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Москве 873 года. Собянин поздравил жителей столицы с Днём города

Мэр рассказал о достижениях столицы в текущем году и выразил надежду, что список станет длиннее.

111

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и пожелал здоровья, радости и счастья. Градоначальник отметил, что 2020 год выдался непростым, но горожане с честью преодолели трудности.

Нашему прекрасному городу исполнилось 873 года! На своём веку он многое повидал, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы. В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества: силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам наши родные и друзья, — обратился градоначальник к жителям столицы.

Отдельно Собянин поблагодарил медработников. Некоторые из них и по сей день противостоят пандемии коронавируса. Он выразил надежду на то, что 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы. Несмотря на эпидемию, столице удалось воплотить множество проектов, включая открытие новых станций метро и МЦД, больниц, спортивных центров, отметил мэр. Собянин напомнил, что в этом году распахнул свои двери и парк развлечений "Остров мечты".

Музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

"Рогатый" транспорт будет ходить каждые 10–20 минут, а время в пути составит около 20 минут.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в День города.

Выбор редакции

Loading...