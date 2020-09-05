Москве 873 года. Собянин поздравил жителей столицы с Днём города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём города и пожелал здоровья, радости и счастья. Градоначальник отметил, что 2020 год выдался непростым, но горожане с честью преодолели трудности.

— Нашему прекрасному городу исполнилось 873 года! На своём веку он многое повидал, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы. В дни пандемии москвичи проявили свои лучшие качества: силу воли, щедрость души и доброту. Мы как-то по-особенному ощутили наше единство и поняли, как дороги нам наши родные и друзья, — обратился градоначальник к жителям столицы.

Отдельно Собянин поблагодарил медработников. Некоторые из них и по сей день противостоят пандемии коронавируса. Он выразил надежду на то, что 2020 год тоже оставит свой добрый след в истории Москвы. Несмотря на эпидемию, столице удалось воплотить множество проектов, включая открытие новых станций метро и МЦД, больниц, спортивных центров, отметил мэр. Собянин напомнил, что в этом году распахнул свои двери и парк развлечений "Остров мечты".