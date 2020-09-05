"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, спокойно готовится к приговору, не рассчитывая на мягкое наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Эльман Пашаев.
Юрист напомнил, что с первого дня после роковой аварии актёр говорил, что "его судьба решена", а срок "будет большой".
— Готовится к приговору он спокойно. <...> Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало, — рассказал защитник.
"Боюсь, не доживу до освобождения". Последнее слово Ефремова в суде — аудиоАртист заявил, что никогда не пользовался своей популярностью и в случае с ДТП предпочёл не прибегать к "телефонному праву".
Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре города. По словам очевидцев, в момент происшествия артист был пьян. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Во время прений сторон гособвинение запросило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. Адвокат артиста Эльман Пашаев попросил назначить своему клиенту не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — отправить Ефремова в колонию-поселение.
Пашаев ответил на упрёки в адрес Ефремова. Досталось всемРодственникам погибшего Захарова он припомнил "забег" по телеканалам, пока тело "лежало в морозильной камере".
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