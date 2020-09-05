"Готовится к приговору спокойно". Пашаев заявил, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, спокойно готовится к приговору, не рассчитывая на мягкое наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Эльман Пашаев.

Юрист напомнил, что с первого дня после роковой аварии актёр говорил, что "его судьба решена", а срок "будет большой".

— Готовится к приговору он спокойно. <...> Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало, — рассказал защитник.