Глава ДНР приказал уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал уничтожить инженерные сооружения в районе населённого пункта Шумы, которые были возведены украинской стороной в нарушение договорённостей. Об этом сказано в заявлении, размещённом на официальном сайте главы республики.

— Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договорённостей, — подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР отметил, что украинской стороне неоднократно было указано на необходимость закопать вырытые после 22 июля 2020 года траншеи. Киев также просили не устраивать направленных на срыв перемирия провокаций. Все "обоснованные требования" ДНР были проигнорированы.

Пушилин уточнил, что официальное уведомление о решении уничтожить украинские инженерные сооружения будет направлено в контактную группу.