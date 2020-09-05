Учёные нашли новый способ поиска погибших в лесах

Учёные из Университета Теннесси провели исследование и выяснили, как растения реагируют на останки, закопанные неподалёку. Они пришли к выводу, что искать трупы в лесах можно с помощью биохимических и спектральных изменений деревьев. Обоснованность этой теории предстоит проверить на практике, отмечает журнал Cell.

Как полагают специалисты, установка на беспилотники датчиков, которые считывают изменения в растениях, позволит за короткое время исследовать большие пространства. Это повысит шансы найти погибших или убитых, особенно в труднодоступных местах.

Загвоздка может заключаться в том, что трупы животных, как и человеческие, при разложении выделяют азот и также влияют на состав почвы, из-за чего во внешнем виде деревьев происходят изменения.

— В зависимости от того, насколько быстро растения отреагируют на приток азота, это может привести к изменению цвета листьев и изменениям спектральных характеристик, — объяснил ведущий автор работы, специалист по растениеводству Нил Стюарт.

Экосистему вокруг разлагающегося человека называют островом разложения трупа. Микробы в телах умерших меняют состав почвы. Изменения в ризосфере — среде, окружающей корни растений, — могут привести к изменениям состава листвы. Эти трансформации можно выявить дистанционно.