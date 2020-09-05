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Как на ладони. Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке по его номеру телефона

Зачастую люди сами публикуют о себе много информации, надо лишь её грамотно найти.

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Фото © ТАСС / DPA / Christoph Soeder

Чтобы узнать информацию о каком-либо человеке при наличии только его номера мобильного телефона, не обязательно быть сотрудником спецслужб или МВД. Есть более простые способы, утверждает директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов. Например, специальные приложения и одна из поисковых систем.

Чтобы узнать, кто именно вам звонит, можно воспользоваться популярным мобильным приложением Getcontact, которое содержит в себе "умную телефонную книжку", так как пользователи сливают туда номера телефонов и данные к ним (никнейм человека), — объяснил агентству "Прайм" эксперт.

Он предупредил об обратной стороне работы приложения Getcontact. Используя его, человек автоматически делится своими контактами с другими людьми.

Во время поиска нужно указать номер телефона без первой цифры. Как минимум вы найдёте, в каком регионе был зарегистрирован этот номер, а в соцсетях по привязанному номеру увидите страничку человека, его фотографии и список друзей, — отмечает Мясоедов.

По словам специалиста, помогают в получении информации о человеке и мессенджеры Viber и WhatsApp. В них часто пользователи указывают свои настоящие имена и публикуют свою фотографию в профиле.

Если вы уже узнали Ф.И.О. человека и вам нужно ещё больше информации, то можно поискать в Интернете решения судов, судебных приставов, данные налоговой службы, узнать, нет ли у человека долгов, — подытожил Мясоедов.

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