СМИ: Российский олигарх потребовал, чтобы Наоми Кэмпбелл после расставания вернула долги

Российский бизнесмен Владислав Доронин потребовал от бывшей пассии — супермодели Наоми Кэмпбелл — вернуть ему долги, сообщает издание TMZ.
— Бывший бойфренд через суд потребовал вернуть ему многомиллионный долг. Доронин утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать долги и собственность, — пишет издание.
Отмечается, что одна лишь стоимость недвижимости превышает три миллиона долларов. Наоми Кэмпбелл пока не комментирует ситуацию.
Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от CoVID-19, и даже фанаты не выдержали её эгоизмаСупермодель и актриса, ставшая всемирно известной в 90-х, поделилась с подписчиками, в каком виде она села в самолёт. В комментариях не в восторге — медикам СИЗ нужнее.
Пара начала встречаться в 2008 году и пробыла вместе пять лет, до 2013 года. За это время предприниматель неоднократно дарил супермодели не только недвижимость, но и дорогостоящие поездки на яхте.
Напомним, что в 2018 году британский рэпер Джозеф Аденуга, выступающий под псевдонимом Skepta, стал новым возлюбленным 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл.