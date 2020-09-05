СМИ: Российский олигарх потребовал, чтобы Наоми Кэмпбелл после расставания вернула долги

Наоми Кэмпбелл показала, как она защищается от CoVID-19, и даже фанаты не выдержали её эгоизма Супермодель и актриса, ставшая всемирно известной в 90-х, поделилась с подписчиками, в каком виде она села в самолёт. В комментариях не в восторге — медикам СИЗ нужнее.