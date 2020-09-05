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СМИ: Российский олигарх потребовал, чтобы Наоми Кэмпбелл после расставания вернула долги

Отмечается, что одной только недвижимости он подарил на три миллиона долларов.

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Фото © Шеметов Максим / ТАСС

Российский бизнесмен Владислав Доронин потребовал от бывшей пассии — супермодели Наоми Кэмпбелл — вернуть ему долги, сообщает издание TMZ.

Бывший бойфренд через суд потребовал вернуть ему многомиллионный долг. Доронин утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать долги и собственность, — пишет издание.

Отмечается, что одна лишь стоимость недвижимости превышает три миллиона долларов. Наоми Кэмпбелл пока не комментирует ситуацию.

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Пара начала встречаться в 2008 году и пробыла вместе пять лет, до 2013 года. За это время предприниматель неоднократно дарил супермодели не только недвижимость, но и дорогостоящие поездки на яхте.

Напомним, что в 2018 году британский рэпер Джозеф Аденуга, выступающий под псевдонимом Skepta, стал новым возлюбленным 48-летней супермодели Наоми Кэмпбелл.

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