Расширение границ. Сколько стоит отдых в Египте, Эмиратах и на Мальдивах после карантина

Михаил Мишустин подписал распоряжение возобновить на взаимной основе международные авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивской Республикой. Причём в Каир будут отправляться пока по три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана (Мальдивы) — по два рейса в неделю, отмечается на сайте правительства.

После появления новости об открытии границ с этими странами аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" зафиксировали рост поиска числа билетов по всем трём направлениям примерно в пять раз.

— Пока сложно прогнозировать, каким будет реальный спрос на авиабилеты. Это будет зависеть от многих факторов, среди которых цены на билеты, эпидемиологическая обстановка, требования к путешественникам и ограничениям в связи с пандемией во время и после поездки, — отметили в "Туту.ру".

В пресс-службе туроператора TEZ TOUR рассказали Лайфу, что ожидают на данные направления высокий спрос. Во-первых, путешественники соскучились по солнцу, морю и новым странам. Во-вторых, данные направления входят в перечень самых востребованных у россиян для пляжного отдыха.

— На направлениях ОАЭ и Египет в ближайшие месяцы стартует высокий туристический сезон, а это значит, что путешественники смогут насладиться на курортах этих стран тёплым морем и комфортной погодой без изнуряющей летней жары, — пояснили в TEZ TOUR.

В пресс-службе туроператора также рассказали про стоимость отдыха. Так, например, цена туров на осенние даты с авиаперелётом в Каир на рейсах компании "Аэрофлот", размещением в трёхзвёздочном отеле с завтраком и ужином начинается от 40 900 рублей. Аналогичный тур с размещением в пятизвёздочном отеле — от 46 800 рублей. Стоимость туров на Мальдивы на ноябрьские даты с авиаперелётом, размещением в трёхзвёздочном отеле и питанием "полный пансион" стартует от 89 400 рублей на человека.

— Цены указаны на одного человека, так как туры базируются на регулярных рейсах компании "Аэрофлот". В отсутствие прямых чартеров на другие города Египта это очень хорошее предложение и возможность побывать на любимых курортах Красного моря, — добавили в пресс-службе TEZ TOUR.

В "Туту.ру" говорят, что стоимость перелёта в Каир начинается от 24–25 тыс. рублей (перелёт компании Turkish Airlines с пересадками в Стамбуле). В октябре есть даты, когда билеты стоят меньше: за 17 тыс. рублей есть предложения у Royal Jordanian (пересадка в Аммане), на конец октября можно найти билеты от 9–10 тыс. рублей у Aegan (пересадка в Афинах).

Перелёт в Дубай после 15 сентября начинается от 17 тыс. рублей. В сервисе путешествий рассказали, что самые низкие цены у авиакомпании Air Astana (пересадка в Нур-Султане или Алма-Ате). Прямые рейсы Flydubai и Emirates на вторую половину сентября стоят от 26–30 тыс. рублей. На октябрь можно найти билеты за 9–10 тыс. рублей (такие предложения есть у "Победы", и это прямые рейсы).