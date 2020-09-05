Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионах

Практика передачи главам регионов дополнительных полномочий помогла "не пропустить удары" коронавируса во время пандемии. Об этом в интервью для фильма Сергея Брилёва "Непременный Госсовет" заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Россия — самая большая страна по территории на планете, поэтому в регионах очень разные условия жизни, а у экономики очень разные условия функционирования и структура. Как отметил Путин, в одних регионах РФ основное значение имеет сфера услуг, в других — стройка, сельское хозяйство, авиастроение или автопром.

— Нельзя было всех под одну гребёнку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции, — объяснил глава государства.

Отвечая на вопрос, помогла ли практика передачи дополнительных полномочий губернаторам российских регионов в период пандемии, президент сказал: "Конечно, сработало".