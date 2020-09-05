Собянин высказался о сообщениях про вторую волну коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что второй волны коронавируса нет, это лишь прохождение первой волны, которая в разных регионах проявляется по-разному.
— Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Путин рассказал, что помогло "не пропустить удары" коронавируса в регионахПрезидент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.
Мэр столицы добавил, что есть регионы, которые прошли в основном эту ситуацию. Однако она никуда не делась, просто максимальные значения ушли. Другие субъекты РФ только подступились. Есть же и те, которые находятся в эпицентре эпидемии.
Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для граждан льготных категорий будет направлен ещё почти миллиард рублей.