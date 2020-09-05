Собянин высказался о сообщениях про вторую волну коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что второй волны коронавируса нет, это лишь прохождение первой волны, которая в разных регионах проявляется по-разному.

— Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр столицы добавил, что есть регионы, которые прошли в основном эту ситуацию. Однако она никуда не делась, просто максимальные значения ушли. Другие субъекты РФ только подступились. Есть же и те, которые находятся в эпицентре эпидемии.