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Собянин высказался о сообщениях про вторую волну коронавируса

Мэр столицы напомнил, что ситуация отличается от региона к региону.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что второй волны коронавируса нет, это лишь прохождение первой волны, которая в разных регионах проявляется по-разному.

Сегодня говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

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Президент напомнил, что Россия — самая большая по территории страна, поэтому у экономики очень разные условия функционирования и структура.

Мэр столицы добавил, что есть регионы, которые прошли в основном эту ситуацию. Однако она никуда не делась, просто максимальные значения ушли. Другие субъекты РФ только подступились. Есть же и те, которые находятся в эпицентре эпидемии.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на бесплатные лекарства, медицинские изделия и питание для граждан льготных категорий будет направлен ещё почти миллиард рублей.

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