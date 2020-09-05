Макгрегор пожелал врио главы Пермского края удачи на выборах — видео

— Мой хороший друг Артём рассказал обо всём, что ты делаешь для Пермского края. Я уверен, что судьба людей будет в хороших руках. Удачи на предстоящих выборах ! — сказал спортсмен.

Как отметила эксперт, впервые за много лет регион имеет реальный шанс решить проблему с мостом через Каму.

"Испытание реальной жизнью". Политконсультант оценила работу врио главы Пермского края Махонина Как отметила эксперт, впервые за много лет регион имеет реальный шанс решить проблему с мостом через Каму.

Напомним, летом актёр Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку банкира Виктора Бабарико, претендовавшего на пост президента Белоруссии. За запись артист получил 225 долларов. Ролик был заказан через сервис Cameo, который позволяет за определённую сумму попросить звёзд разного масштаба записать на видео тот или иной текст. Например, обращение от Чака Норриса обойдётся в 300 долларов, а Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" готов записать видео за 288 долларов.