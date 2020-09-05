"Мы любим нашу родную столицу!" Путин поздравил москвичей с Днём города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей и гостей мегаполиса с Днём города. Глава государства выступил перед концертом в парке "Зарядье".

— В этом году, к сожалению, День города отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют значения праздника не только для Москвы, но и всей страны, — сказал президент.

Он напомнил, что многовековая история страны, сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой. Глава государства назвал столицу динамичной и наполненной интересными прорывными решениями, благодаря чему город с каждым годом преображается.

Путин также отметил эффективную и слаженную работу городских служб Москвы во время пандемии. Он убеждён, что столица достойно прошла сложное время.

— Мы любим нашу родную столицу! ... Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днём Москвы — столицы нашей родины, столицы нашей любимой России! — завершил свою речь Путин.