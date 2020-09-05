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Составлен новый рейтинг самых популярных собак в США. Лидер всё тот же

Единственным новичком в топ-10 стали корги.

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Фото © Pixabay

Лабрадоры-ретриверы признаны самой популярной породой собак в США 28-й год подряд. Ежегодный рейтинг опубликовала крупнейшая в стране организация собаководов American Kennel Club.

Кроме лабрадоров американцы чаще всего в этом году заводили немецких овчарок, золотистых ретриверов, французских и английских бульдогов. В целом топ-10 не претерпел серьёзных изменений, единственным новичком в рейтинге стали корги.

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