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Девушка мечтала о красивых фото, но её собаки испортили съёмку так, что невозможно не рассмеяться

Съёмки пошли не по плану, но хуже от этого не стали.

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Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Агнешка Чишинская — хозяйка трёх швейцарских овчарок. Пушистиков зовут Фенрис, Бьорн и Валькирия. Питомцы почти не разлучаются с девушкой. Они вместе с ней путешествуют по миру и уже не раз становились героями красивых фотосессий на фоне умопомрачительных пейзажей, пишет The Dodo. Собаки научились позировать, словно настоящие фотомодели, однако на этот раз что-то пошло не так.

Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Во время поездки по Польше девушке приглянулось поле с цветущими подсолнухами. И она решила, что это подходящая локация. Хвостатым проказникам место тоже понравилось, только они сочли его идеальным для игр. Фенрис так разыгрался, что не устоял перед искушением и принялся весело прыгать и грызть растения.

Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Я: — Давай сделаем красивый портрет среди подсолнечников
Моя собака:

Агнешка Чишинская

Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Девушка поделилась кадрами из "неудачной" фотосессии в "Инстаграме" и "Фейсбуке", и они очень понравились пользователям, которые наградили фото лайками и смайлами. "Снимки вышли немного иначе, чем планировалось, но были довольно забавными и уникальными. Однако мы не думали, что они принесут столько радости другим людям, это было полной неожиданностью", — отметила Агнешка.

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Выражение "как кошка с собакой" после подобных роликов обретает другой смысл.

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