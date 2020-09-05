Девушка мечтала о красивых фото, но её собаки испортили съёмку так, что невозможно не рассмеяться

Агнешка Чишинская — хозяйка трёх швейцарских овчарок. Пушистиков зовут Фенрис, Бьорн и Валькирия. Питомцы почти не разлучаются с девушкой. Они вместе с ней путешествуют по миру и уже не раз становились героями красивых фотосессий на фоне умопомрачительных пейзажей, пишет The Dodo. Собаки научились позировать, словно настоящие фотомодели, однако на этот раз что-то пошло не так.

Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Во время поездки по Польше девушке приглянулось поле с цветущими подсолнухами. И она решила, что это подходящая локация. Хвостатым проказникам место тоже понравилось, только они сочли его идеальным для игр. Фенрис так разыгрался, что не устоял перед искушением и принялся весело прыгать и грызть растения.

Фото © Instagram / whitevalhallawolves

Я: — Давай сделаем красивый портрет среди подсолнечников

Моя собака: Агнешка Чишинская

Фото © Instagram / whitevalhallawolves