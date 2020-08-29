Самое доброе видео: пёс отдал свою булочку бездомной кошке, чтобы она не мучалась от голода

Девушка из провинции Шаньдун, Китай, сняла на камеру трогательный момент, который доказывает, что для настоящей дружбы и доброты нет преград. Недавно она услышала, как лает её пёс Пудинг, а когда вышла посмотреть, что происходит, её сердце растаяло. Пушистый питомец принёс булочку со свининой из своей будки и положил её перед голодной бездомной кошкой, которая сидела на лестнице неподалёку.