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Самое доброе видео: пёс отдал свою булочку бездомной кошке, чтобы она не мучалась от голода

Выражение "как кошка с собакой" после подобных роликов обретает другой смысл.

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Видео © Douyin / FXL4111

Девушка из провинции Шаньдун, Китай, сняла на камеру трогательный момент, который доказывает, что для настоящей дружбы и доброты нет преград. Недавно она услышала, как лает её пёс Пудинг, а когда вышла посмотреть, что происходит, её сердце растаяло. Пушистый питомец принёс булочку со свининой из своей будки и положил её перед голодной бездомной кошкой, которая сидела на лестнице неподалёку.

Видео © Douyin / FXL4111

Чтобы кошка не боялась приблизиться к еде, пёс предусмотрительно отошёл от неё и терпеливо ждал. Вскоре его хвостатая приятельница всё же осмелилась взять булочку и гордо убежала вместе с добычей.

Я думала, он собирается использовать булочку как приманку, чтобы поймать кошку или подраться с ней. И даже представить не могла, что произойдёт дальше. Пудинг отдал еду, отошёл и держался поодаль, чтобы кошка не боялась

Хозяйка Пудинга

Девушка поделилась роликом на платформе Douyin — китайском TikTok, пишет Ladbible. И её питомец стал звездой, очаровав и растрогав зрителей.

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