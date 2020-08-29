Прачечная самообслуживания или стиральная машина. Что выгоднее

Этим летом популярны прачечные самообслуживания. Приходят сюда не только обитатели апартаментов, у которых дома порой просто нет стиральной машины, но и жители обычных квартир. Лайф выяснил, сколько денег стоит стирка дома и в прачечной и как меняется портрет потребителя услуг ЖКХ.

Сколько стоит стирка в прачечной, а сколько дома

Что выгоднее: стирать в прачечной или дома? На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждая ситуация индивидуальна. Рассмотрим несколько вариантов.

Топ-менеджер информационно-аналитического центра "Альпари" Андрей Лобода привёл в пример семью из 4–5 человек, в которой за неделю копится грязное бельё минимум на две-три стирки с несколькими циклами.

— Стирка в этом случае может растянуться на три-шесть часов, — отмечает Андрей Лобода.

По его словам, за один цикл стирки современная стиральная машина в среднем тратит 50 литров. При полном цикле стирки хозяйка не потратит более 450 литров воды. Это почти в два раза меньше одного кубометра, и расходы не составят и 35 рублей. Один киловатт-час сегодня стоит 4,87 рубля в домах с электроплитами. В среднем за один цикл стирки машинка потребляет около одного киловатта электроэнергии, то есть около 4,5 рубля.

По расчётам специалиста, дома себестоимость одной стирки составит до 100 рублей. И это с учётом дорогих качественных порошков и отбеливателей. Стирка же в прачечной (5 кг белья) в среднем в Москве обходится в 150 рублей, сушка — около 120 рублей. К этим суммам нужно добавить 25 рублей (порция качественного стирального порошка) и около 20 рублей — кондиционер. То есть средний чек после посещения прачечной может варьироваться от 300 до 900 рублей. Вывод прост: семьям выгоднее стирать дома.

Кого привлекают прачечные самообслуживания и почему

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Несколько иная ситуация у молодых людей, которые живут одни в апартаментах. Общая площадь такого жилья может быть совсем небольшой — порядка 20 квадратных метров. В такие квартиры не все даже покупают стиральные машины. Особенно если прачечная самообслуживания есть на первом этаже, а такие сервисы часто размещаются непосредственно в жилых комплексах.

По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, на рынке недвижимости всё чаще появляются форматы апартаментных комплексов с гостиничным сервисом. Он включает в себя не только прачечную, химчистку, но и другие опции: уборку помещения, заказ и привоз еды из ресторанов и прочее. Изначально такой сервис был представлен преимущественно в проектах элитного класса, но сегодня можно найти апартаментные комплексы (апарт-отели) с подобным набором услуг и в массовом сегменте. Впрочем, массовый характер такие сервисы, скорее всего, будут носить не так скоро.

Перспективы прачечных самообслуживания

— Для того чтобы россияне отказались от стиральных машин дома, необходимо создавать действительно полноценный сервис, где помимо самой стирки были бы доступны сушильные машины, машины для глажки, в целом — сопутствующая инфраструктура (к примеру, в США во многих современных прачечных доступны телевизоры и есть Wi-Fi), — считает Виктория Кирюхина. — На мой взгляд, российский рынок пока не достиг этапа, позволяющего отказаться от собственной "домашней" прачечной даже в малогабаритных квартирах.

Тем не менее нишевой спрос на услуги прачечных будет. Если учесть, что сейчас многие жители мегаполисов стараются не тратить время на уборку и нанимают клинеров, не готовят, а предпочитают доставку еды. Прачечные на аутсорсе — история из той же серии.

Виктория Кирюхина рассказала о первичном рынке квартир и апартаментов площадью менее 20 кв. м. В Москве на такую жилплощадь приходится 1,5% сделок ( 2020 год). В продаже представлено чуть более 200 таких лотов (до 20 кв. м). Это около 0,5% от всего объёма предложения на первичном рынке Москвы.

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов отметил, что, по их подсчётам, доля апартаментов в объёме предложения на вторичном рынке жилья старой Москвы постепенно увеличивается. Пять лет назад она составляла лишь 1%, три года назад — 3%, год назад — 5%. К текущему моменту доля подобных объектов на вторичке доросла до 7%. Постоянное пополнение объёма предложения апартаментов происходит из-за перехода таких объектов с первичного во вторичный сегмент жилья, объясняет эксперт.