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Прачечная самообслуживания или стиральная машина. Что выгоднее

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Фото © Shutterstock

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Этим летом популярны прачечные самообслуживания. Приходят сюда не только обитатели апартаментов, у которых дома порой просто нет стиральной машины, но и жители обычных квартир. Лайф выяснил, сколько денег стоит стирка дома и в прачечной и как меняется портрет потребителя услуг ЖКХ.

Сколько стоит стирка в прачечной, а сколько дома

Что выгоднее: стирать в прачечной или дома? На самом деле однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждая ситуация индивидуальна. Рассмотрим несколько вариантов.

Топ-менеджер информационно-аналитического центра "Альпари" Андрей Лобода привёл в пример семью из 4–5 человек, в которой за неделю копится грязное бельё минимум на две-три стирки с несколькими циклами.

Стирка в этом случае может растянуться на три-шесть часов, — отмечает Андрей Лобода.

Ошибки прошлого. Как сейчас можно исправить кредитную историю

Со следующего года станет проще исправлять кредитную историю. Также планируется сокращение срока хранения данных о заёмщиках. Впрочем, многие проблемы можно решить уже сейчас. Лайф выяснял, какие существуют способы исправить кредитную историю.

По его словам, за один цикл стирки современная стиральная машина в среднем тратит 50 литров. При полном цикле стирки хозяйка не потратит более 450 литров воды. Это почти в два раза меньше одного кубометра, и расходы не составят и 35 рублей. Один киловатт-час сегодня стоит 4,87 рубля в домах с электроплитами. В среднем за один цикл стирки машинка потребляет около одного киловатта электроэнергии, то есть около 4,5 рубля.

По расчётам специалиста, дома себестоимость одной стирки составит до 100 рублей. И это с учётом дорогих качественных порошков и отбеливателей. Стирка же в прачечной (5 кг белья) в среднем в Москве обходится в 150 рублей, сушка — около 120 рублей. К этим суммам нужно добавить 25 рублей (порция качественного стирального порошка) и около 20 рублей — кондиционер. То есть средний чек после посещения прачечной может варьироваться от 300 до 900 рублей. Вывод прост: семьям выгоднее стирать дома.

Кого привлекают прачечные самообслуживания и почему

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Несколько иная ситуация у молодых людей, которые живут одни в апартаментах. Общая площадь такого жилья может быть совсем небольшой — порядка 20 квадратных метров. В такие квартиры не все даже покупают стиральные машины. Особенно если прачечная самообслуживания есть на первом этаже, а такие сервисы часто размещаются непосредственно в жилых комплексах.

По словам главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, на рынке недвижимости всё чаще появляются форматы апартаментных комплексов с гостиничным сервисом. Он включает в себя не только прачечную, химчистку, но и другие опции: уборку помещения, заказ и привоз еды из ресторанов и прочее. Изначально такой сервис был представлен преимущественно в проектах элитного класса, но сегодня можно найти апартаментные комплексы (апарт-отели) с подобным набором услуг и в массовом сегменте. Впрочем, массовый характер такие сервисы, скорее всего, будут носить не так скоро.

Перспективы прачечных самообслуживания

Для того чтобы россияне отказались от стиральных машин дома, необходимо создавать действительно полноценный сервис, где помимо самой стирки были бы доступны сушильные машины, машины для глажки, в целом — сопутствующая инфраструктура (к примеру, в США во многих современных прачечных доступны телевизоры и есть Wi-Fi), — считает Виктория Кирюхина. — На мой взгляд, российский рынок пока не достиг этапа, позволяющего отказаться от собственной "домашней" прачечной даже в малогабаритных квартирах.

Налоговый вычет. Сколько можно вернуть у государства

Сейчас можно вернуть часть денег, потраченных на определённые покупки, а некоторые категории работников имеют право получать фиксированную сумму ежемесячно. Для этого нужно оформить налоговый вычет. Лайф расскажет, кто может его получить и в каком размере.

Тем не менее нишевой спрос на услуги прачечных будет. Если учесть, что сейчас многие жители мегаполисов стараются не тратить время на уборку и нанимают клинеров, не готовят, а предпочитают доставку еды. Прачечные на аутсорсе — история из той же серии.

Виктория Кирюхина рассказала о первичном рынке квартир и апартаментов площадью менее 20 кв. м. В Москве на такую жилплощадь приходится 1,5% сделок ( 2020 год). В продаже представлено чуть более 200 таких лотов (до 20 кв. м). Это около 0,5% от всего объёма предложения на первичном рынке Москвы.

Руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов отметил, что, по их подсчётам, доля апартаментов в объёме предложения на вторичном рынке жилья старой Москвы постепенно увеличивается. Пять лет назад она составляла лишь 1%, три года назад — 3%, год назад — 5%. К текущему моменту доля подобных объектов на вторичке доросла до 7%. Постоянное пополнение объёма предложения апартаментов происходит из-за перехода таких объектов с первичного во вторичный сегмент жилья, объясняет эксперт.

Тайные склады комиссионок. Куда сдать ненужные вещи и сколько на этом можно заработать

В этом году снова растёт популярность комиссионных магазинов. Лайф выяснял, где и как продать ненужные вещи подороже и сколько денег можно заработать.

Специалисты сервиса "Авито-Недвижимость" отмечают, что вторичная недвижимость пользуется традиционно высоким спросом и в Москве, эта динамика похожа на общероссийскую — за год рост составил 74%. Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры (34% в общей структуре спроса), на втором месте — однокомнатные (33% в структуре спроса). Объём предложения за год при этом вырос на 32%, а цена квадратного метра — на 12%, до 214 282 руб. Таким образом, с точки зрения покупателя малогабаритного жилья, выгоднее обойтись дома без стиральной машины, а решать все бытовые вопросы вне квартиры. Если брать в расчёт ещё и разницу в цене между стоимостью мини-апартаментов и более просторным жильём.

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