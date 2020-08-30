Без салютов и концертов. Собянин рассказал, как Москва отметит 873-й день рождения

День города в Москве состоится 5 и 6 сентября, однако праздник пройдёт без массовых гуляний и крупных мероприятий. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Мы не будем проводить ни фейерверки, ни крупные концерты, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей — в парках, в скверах, на фестивальных площадках, — рассказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Собянина, для Москвы праздником в какой-то степени уже является то, что город вышел из тяжёлой ситуации и режима самоизоляции и преодолел самый сложный период эпидемии. Он также выразил надежду, что через дальнейшие трудности столица пройдёт ещё легче.