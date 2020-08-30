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Без салютов и концертов. Собянин рассказал, как Москва отметит 873-й день рождения

Традиционно праздник состоится в первые выходные сентября.

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Фото © Unsplash

День города в Москве состоится 5 и 6 сентября, однако праздник пройдёт без массовых гуляний и крупных мероприятий. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы не будем проводить ни фейерверки, ни крупные концерты, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет такой спокойный, домашний праздник, что называется, для москвичей — в парках, в скверах, на фестивальных площадках, — рассказал градоначальник в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин решил ограничить праздничные мероприятия в День города в Москве

Массовых празднований не будет, а вот локальные в парках и скверах останутся.

По словам Собянина, для Москвы праздником в какой-то степени уже является то, что город вышел из тяжёлой ситуации и режима самоизоляции и преодолел самый сложный период эпидемии. Он также выразил надежду, что через дальнейшие трудности столица пройдёт ещё легче.

Ранее Сергей Собянин назвал примерные сроки окончательной победы над коронавирусом в Москве.

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