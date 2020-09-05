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Правительство предложило расширить систему tax free на всю страну

Если парламент поддержит, новый режим будет введён уже с 2021 года.

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Фото © Pixabay

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о распространении с 2021 года системы tax free на всю территорию страны. Эта система позволяет иностранцам получать обратно на счёт стоимость НДС от совершённых в РФ покупок. Пока tax free действует в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.

Документ также предусматривает снижение до пяти тысяч рублей пороговой суммы покупки, когда иностранный гражданин может вернуть НДС. Ранее эта сумма составляла 10 тысяч рублей.

Иностранцы потратили в России 8 миллиардов рублей благодаря tax free

Каждый турист за время поездки в страну оставляет в магазинах в среднем по 100 тысяч рублей.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в январе 2021 года планируется рассмотрение федерального закона Советом Федерации.

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