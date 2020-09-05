Правительство предложило расширить систему tax free на всю страну
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Если парламент поддержит, новый режим будет введён уже с 2021 года.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о распространении с 2021 года системы tax free на всю территорию страны. Эта система позволяет иностранцам получать обратно на счёт стоимость НДС от совершённых в РФ покупок. Пока tax free действует в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.
Документ также предусматривает снижение до пяти тысяч рублей пороговой суммы покупки, когда иностранный гражданин может вернуть НДС. Ранее эта сумма составляла 10 тысяч рублей.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в январе 2021 года планируется рассмотрение федерального закона Советом Федерации.