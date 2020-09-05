Москва празднует! Куда идти и что смотреть в День города

Москвичей и гостей столицы в честь Дня города ждёт яркая и насыщенная программа — на главных площадках в центре Москвы и в парках пройдёт множество праздничных мероприятий. Афишу главных событий составило РИА "Новости".

Любителям театрального искусства нужно направиться в сад "Эрмитаж". В рамках фестиваля "Театральный марш" жители и гости Москвы смогут увидеть спектакли более десяти московских театров. Вход открыт для всех желающих по предварительной регистрации.

В Зелёном театре в парке Горького в 19:00 начнётся благотворительный концерт фестиваля "Добрые люди" с участием таких артистов, как Gazan, Gidayyat, Haru, HammAli & Navai, Клава Кока, Птаха aka Зануда, Диана Гурцкая. Музей Москвы предлагает сразу несколько мероприятий: основной проект VII Московской международной биеннале молодого искусства, а также прогулки по Остоженке, по Поварской, по корпусам Провиантских складов и площади трёх вокзалов, а также экскурсию в особняк Шехтеля на Большой Садовой.

В парке "Зарядье" в 15:00 начнётся музыкальный фестиваль "Заря", в котором примут участие "Сансара", ZOLOTO, "Animal ДжаZ" и "Драгни". В 19:00 на сцену выйдут "Нервы", IDIOT и Tesla Boy. Также желающие могут посетить мастер-классы на Карамельной мануфактуре, в Музее кино, а также экскурсии "Государев двор в Измайлове" и "Вехи истории Москвы сквозь призму истории Измайловского острова".

Также в музее-заповеднике "Царицыно" состоится игра-бродилка "Тенистыми аллеями", в "Сокольниках" — экскурсия "Криминальные Сокольники: преступления, кутёж и курьёзные случаи", в Таганском парке и парке "Красная Пресня" — интеллектуальные игры "Что? Где? Когда" и QUIZARENA.