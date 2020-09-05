Нашли в лесу. Пойман житель Татарстана, который с отвёрткой набросился на экс-супругу в магазине

Полицейские задержали жителя Татарстана, который попытался убить бывшую жену в магазине с помощью отвёртки (хотя накануне сразу после ЧП предполагалось, что это был нож). Мужчина нанёс экс-супруге 13 ранений и сбежал. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прятался подозреваемый в лесу.

Бил, унижал, насиловал. Жуткие подробности о семейной драме, которая закончилась попыткой убийства в магазине Бывший муж набросился на женщину прямо у кассы и нанёс ей 13 ножевых ранений.

Как уже сообщал Лайф, житель города Заинска в Татарстане набросился на бывшую жену и начал зверски избивать. 47-летний мужчина проследил за ней и забежал в магазин, в который та зашла после подачи против него заявления об изнасиловании. Он искромсал её с помощью отвёртки, а затем сбежал. 43-летняя пострадавшая доставлена в больницу. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы.