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Повышенный спрос. Власти Москвы ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппа

За первые дни прививочной кампании вакцинацию прошли более 100 тысяч жителей столицы.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В 1,3 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число желающих пройти вакцинацию от гриппа в текущем году в Москве. Из-за такого ажиотажа власти столицы дополнительно ввели ещё 10 мобильных прививочных пунктов, где граждане бесплатно могут получить вакцину. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, — подчеркнула заммэра столицы.

Как добавила Анастасия Ракова, новые мобильные пункты вакцинации будут работать у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семёновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодёжная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. Всего же по Москве сейчас работает около 450 точек вакцинации, в каждой по две машины скорой помощи.

Отметим, сделать прививку в мобильных пунктах может любой желающий старше 18 лет, кроме беременных женщин — им необходимо обратиться в поликлинику. Дети могут пройти вакцинацию в школах, детских садах, колледжах и медучреждениях. Узнать время и место работы пунктов и другую информацию можно на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.

Вакцинация от гриппа началась в Москве. Где сделать прививку и что для этого нужно

На территории столицы работает 450 пунктов.

Как сообщал Лайф, 5 сентября в Москве стартует вакцинация от коронавируса.

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