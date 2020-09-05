Повышенный спрос. Власти Москвы ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппа

В 1,3 раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число желающих пройти вакцинацию от гриппа в текущем году в Москве. Из-за такого ажиотажа власти столицы дополнительно ввели ещё 10 мобильных прививочных пунктов, где граждане бесплатно могут получить вакцину. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, — подчеркнула заммэра столицы.

Как добавила Анастасия Ракова, новые мобильные пункты вакцинации будут работать у станций метро "Речной вокзал", "Алтуфьево", "Семёновская", "Новогиреево", "Митино", "Юго-Западная", "Молодёжная", а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. Всего же по Москве сейчас работает около 450 точек вакцинации, в каждой по две машины скорой помощи.

Отметим, сделать прививку в мобильных пунктах может любой желающий старше 18 лет, кроме беременных женщин — им необходимо обратиться в поликлинику. Дети могут пройти вакцинацию в школах, детских садах, колледжах и медучреждениях. Узнать время и место работы пунктов и другую информацию можно на сайте Депздрава Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.