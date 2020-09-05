Генассамблея ООН рассмотрит на 75-й сессии вопрос Крыма и Донбасса

Генеральная Ассамблея ООН включила в повестку дня 75-й сессии вопрос Крыма, а также вооружённый конфликт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Незалежной Эмине Джапарова.

— Благодарны партнёрам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", — написала дипломат в "Фейсбуке".

Джапарова уточнила, что за включение вопросов Крыма и Донбасса в повестку дня сессии проголосовала 81 страна, против высказалось 17.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.