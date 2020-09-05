Лайф узнал о состоянии жительницы Татарстана, которую забил отвёрткой бывший муж

В Татарстане выжившая после жестокой расправы со стороны бывшего мужа жительница Заинска идёт на поправку. Как сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах республики, пострадавшую уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, где она продолжает наблюдаться у специалистов.
По словам источника, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, без ухудшений. Положительным моментом является то, что женщина уже самостоятельно встаёт, передвигается и ест.
Бил, унижал, насиловал. Жуткие подробности о семейной драме, которая закончилась попыткой убийства в магазинеБывший муж набросился на женщину прямо у кассы и нанёс ей 13 ножевых ранений.
Как уже сообщал Лайф, 47-летний житель города Заинска набросился на бывшую жену в магазине и стал наносить ей удары отвёрткой. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива, сам же нападавший скрылся. Спустя сутки полиции удалось найти его в местном лесу и задержать.