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Лайф узнал о состоянии жительницы Татарстана, которую забил отвёрткой бывший муж

У женщины были диагностированы 13 колото-резаных ран, но угрозы её жизни нет, отмечают врачи.

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Фото © LIFE SHOT

В Татарстане выжившая после жестокой расправы со стороны бывшего мужа жительница Заинска идёт на поправку. Как сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах республики, пострадавшую уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, где она продолжает наблюдаться у специалистов.

По словам источника, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, без ухудшений. Положительным моментом является то, что женщина уже самостоятельно встаёт, передвигается и ест.

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Бывший муж набросился на женщину прямо у кассы и нанёс ей 13 ножевых ранений.

Как уже сообщал Лайф, 47-летний житель города Заинска набросился на бывшую жену в магазине и стал наносить ей удары отвёрткой. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива, сам же нападавший скрылся. Спустя сутки полиции удалось найти его в местном лесу и задержать.

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