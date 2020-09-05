Лайф узнал о состоянии жительницы Татарстана, которую забил отвёрткой бывший муж

В Татарстане выжившая после жестокой расправы со стороны бывшего мужа жительница Заинска идёт на поправку. Как сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах республики, пострадавшую уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, где она продолжает наблюдаться у специалистов.

По словам источника, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное, без ухудшений. Положительным моментом является то, что женщина уже самостоятельно встаёт, передвигается и ест.