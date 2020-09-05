"Один — за всех, и все — за одного!" Тихановская в новом обращении позвала людей на марш

— В нашей семье всегда было так, что один — за всех, и все — за одного. Я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на "Марше единства", который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придёт туда. Помните: пока мы вместе, мы — сила! — заявила Тихановская.