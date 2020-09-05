"Один — за всех, и все — за одного!" Тихановская в новом обращении позвала людей на марш

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская снова обратилась к своим сторонникам. В очередном видеообращении она позвала народ на "Марш единства" в Минске 6 сентября.
— В нашей семье всегда было так, что один — за всех, и все — за одного. Я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на "Марше единства", который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придёт туда. Помните: пока мы вместе, мы — сила! — заявила Тихановская.
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После прошедших президентских выборов она покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. В планах оппозиционерки встретиться с белорусами, но не на родине, а в Варшаве.
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