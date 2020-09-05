Сайт белорусской торгово-промышленной палаты подвергся взлому. На нём неизвестные оставили послание, начинающееся с фразы "Мы — киберпартизаны Белоруссии". Сейчас ресурс недоступен — при переходе на него система указывает на различные ошибки.
Сайт белорусской торгово-промышленной палаты сейчас. Это уже не остановить... pic.twitter.com/idqZBsB3s0— E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) September 5, 2020
В обращении белорусов призывают "присоединиться к борьбе". Неизвестные уверены: в республику пришла война, а "после карателей останется только выжженная земля".
Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и объявили в розыск ЛукашенкоЗлоумышленники попытались внедрить вредоносные программы и в другие ресурсы ведомства.
— Белорус, ты думаешь, от тебя ничего не зависит? От тебя зависит всё! Ты можешь больше, чем ты думаешь! — заявили неизвестные.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
"Мы — киберпартизаны". Белорусская оппозиция взломала и "осквернила" ещё один сайт
сегодня в 18:23
"Дали капюшон и маску". Одна из лидеров белорусской оппозиции заявила, что её силой отправили в Польшу
сегодня в 17:09
"Один — за всех, и все — за одного!" Тихановская в новом обращении позвала людей на марш
сегодня в 16:22