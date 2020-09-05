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"Мы — киберпартизаны". Белорусская оппозиция взломала и "осквернила" ещё один сайт

Накануне это случилось с порталом МВД: там объявили в розыск Лукашенко.

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Сайт белорусской торгово-промышленной палаты подвергся взлому. На нём неизвестные оставили послание, начинающееся с фразы "Мы — киберпартизаны Белоруссии". Сейчас ресурс недоступен — при переходе на него система указывает на различные ошибки.

В обращении белорусов призывают "присоединиться к борьбе". Неизвестные уверены: в республику пришла война, а "после карателей останется только выжженная земля".

Хакеры взломали сайт МВД Белоруссии и объявили в розыск Лукашенко

Злоумышленники попытались внедрить вредоносные программы и в другие ресурсы ведомства.

Белорус, ты думаешь, от тебя ничего не зависит? От тебя зависит всё! Ты можешь больше, чем ты думаешь! — заявили неизвестные.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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