"Мы — киберпартизаны". Белорусская оппозиция взломала и "осквернила" ещё один сайт

Сайт белорусской торгово-промышленной палаты подвергся взлому. На нём неизвестные оставили послание, начинающееся с фразы "Мы — киберпартизаны Белоруссии". Сейчас ресурс недоступен — при переходе на него система указывает на различные ошибки.

Сайт белорусской торгово-промышленной палаты сейчас. Это уже не остановить... pic.twitter.com/idqZBsB3s0 — E.L.🇪🇸🇺🇦🇷🇺 (@El_espanola) September 5, 2020

В обращении белорусов призывают "присоединиться к борьбе". Неизвестные уверены: в республику пришла война, а "после карателей останется только выжженная земля".

— Белорус, ты думаешь, от тебя ничего не зависит? От тебя зависит всё! Ты можешь больше, чем ты думаешь! — заявили неизвестные.