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Зеленский рассказал, в каком случае в Белоруссии может начаться "майдан"

Он отметил, что не видит в республике "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди".

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Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии может начаться "майдан", если власти республики не пойдут на диалог с жителями страны. Об этом украинский лидер рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Глава государства подчеркнул, что на фоне массовых акций протеста он поддерживает народ Белоруссии.

Люди борются за мир и демократию — без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана", — отметил Зеленский.

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Он добавил, что "разберётся с каждым", кто провоцирует людей на беспорядки.

Кроме того, президент Незалежной заметил, что не видит в Белоруссии "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди". При этом он уточнил, что белорусы должны сами выбирать своё будущее.

Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Белоруссия стать предметом очередного спора между Западом и Россией.

Ранее украинский президент пожелал жителям республики не допустить повторения того же сценария, который Незалежная пережила в 2014 году.

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По словам министра иностранных дел республики, вмешательство извне помогает предотвратить позиция России.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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