Зеленский рассказал, в каком случае в Белоруссии может начаться "майдан"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии может начаться "майдан", если власти республики не пойдут на диалог с жителями страны. Об этом украинский лидер рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.
Глава государства подчеркнул, что на фоне массовых акций протеста он поддерживает народ Белоруссии.
— Люди борются за мир и демократию — без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана", — отметил Зеленский.
Лукашенко: "Майдана" не будет, как бы кому-то ни хотелосьОн добавил, что "разберётся с каждым", кто провоцирует людей на беспорядки.
Кроме того, президент Незалежной заметил, что не видит в Белоруссии "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди". При этом он уточнил, что белорусы должны сами выбирать своё будущее.
— Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Белоруссия стать предметом очередного спора между Западом и Россией.
Ранее украинский президент пожелал жителям республики не допустить повторения того же сценария, который Незалежная пережила в 2014 году.
Глава МИД Белоруссии заявил, что стране удалось избежать украинского сценарияПо словам министра иностранных дел республики, вмешательство извне помогает предотвратить позиция России.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.