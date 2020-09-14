Зеленский рассказал, в каком случае в Белоруссии может начаться "майдан"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии может начаться "майдан", если власти республики не пойдут на диалог с жителями страны. Об этом украинский лидер рассказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Глава государства подчеркнул, что на фоне массовых акций протеста он поддерживает народ Белоруссии.

— Люди борются за мир и демократию — без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Власти жестоко обходятся со многими демонстрантами. Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Белоруссия может получить что-то вроде "майдана", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Незалежной заметил, что не видит в Белоруссии "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди". При этом он уточнил, что белорусы должны сами выбирать своё будущее.

— Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Белоруссия стать предметом очередного спора между Западом и Россией.

Ранее украинский президент пожелал жителям республики не допустить повторения того же сценария, который Незалежная пережила в 2014 году.