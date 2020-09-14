Путин лично поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах. Встреча двух лидеров проходит сегодня в Сочи.

— Я уже поздравлял вас с победой, но это было письменно и по телефону. Сейчас рад сделать это при личной встрече, — сказал президент.

Путин также пообещал белорусскому президенту, что его страна станет первой, куда Россия начнёт поставлять вакцину от коронавирусной инфекции собственного производства. Кроме того, Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

Напомним, Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента 9 августа. После этого в Белоруссии начались протестные волнения, поскольку сторонники оппозиции отказались признавать результаты голосования. Страну захлестнули митинги, а лидеры оппозиции создали Координационный совет по передачи власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.