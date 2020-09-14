Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин лично поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Ранее он сделал это в ходе телефонного разговора.

281
Post cover

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин лично поздравил главу Белоруссии Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах. Встреча двух лидеров проходит сегодня в Сочи.

Я уже поздравлял вас с победой, но это было письменно и по телефону. Сейчас рад сделать это при личной встрече, — сказал президент.

Путин на встрече с Лукашенко: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались с ситуацией в стране

Он подчеркнул, что Москва остаётся привержена всем договорам и выполнит все обязательства.

Путин также пообещал белорусскому президенту, что его страна станет первой, куда Россия начнёт поставлять вакцину от коронавирусной инфекции собственного производства. Кроме того, Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд.

Напомним, Александр Лукашенко одержал победу на выборах президента 9 августа. После этого в Белоруссии начались протестные волнения, поскольку сторонники оппозиции отказались признавать результаты голосования. Страну захлестнули митинги, а лидеры оппозиции создали Координационный совет по передачи власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Авторы

Выбор редакции

Loading...