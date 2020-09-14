Жители Белоруссии за время протестов забрали из банков больше $1 млрд

Клиенты белорусских банков за август 2020 года сняли со счетов свыше миллиарда долларов в иностранной и отечественной валюте. Такие данные следуют из статистики Национального банка страны.
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По данным ведомства, с начала протестов жители республики забрали из банков 624 миллиона долларов с депозитов в иностранной валюте, более 700 миллионов белорусских рублей — с переводных и более 270 миллионов рублей — со срочных вкладов. Для сравнения: месяцем ранее (в июле) отток с депозитов в валюте составил чуть более $55 млн, с переводных депозитов — 5,5 млн белорусских рублей, со срочных вкладов — 108 млн рублей.
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Ранее было подсчитано, что россияне стали меньше переводить деньги в Белоруссию после начала протестов в Минске. При этом в обратном направлении показатели увеличились.
Напомним, что в конце августа большинство крупных белорусских банков сообщили о приостановке выдачи кредитов физическим лицам. Своё решение учреждения объяснили "повышенным" спросом со стороны населения.