Цепкало рассказал, как можно лишить белорусскую милицию зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату жителями республики налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишить власти средств на содержание правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью журналу Le Figaro.
Цепкало также добавил, что белорусская оппозиция поддерживает подобную тактику "ненасильственного сопротивления".
МВД Белоруссии сообщило о задержании более 400 человек на протестах в МинскеТам также объяснили звуки выстрелов, о которых сообщалось в соцсетях.
— Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, — подчеркнул он, добавив, что стражей порядка в республике больше, чем преподавателей в университетах.
При этом Валерий Цепкало признал, что в этом случае Белоруссию ожидает экономический спад, но в качестве примера он привёл события 1980-х годов в Польше. Тогда рабочие устраивали забастовки, чтобы поддержать создание независимых профсоюзов. По словам белорусского политика, после этих событий Польша восстановилась и стала одной из самых развитых стран в Европе.
Кроме того, Цепкало добавил, что у человека, который может прийти на смену действующему главе государства Александру Лукашенко, "не будет иного выбора, кроме как вести диалог и поддерживать хорошие отношения с РФ". Он уточнил, что "не уверен на 100%, что так и произойдёт", однако заверил, что сам бы точно развивал отношения с Москвой.
Ранее Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам, пострадавшим из-за своих политических взглядов.
"Водили хороводы, пели песни". В МВД Белоруссии объяснили использование водомёта для разгона митингующихТакже акции протеста сегодня проходят и в столице республики.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.