Цепкало рассказал, как можно лишить белорусскую милицию зарплаты

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал неуплату жителями республики налогов, забастовки и покупку иностранной валюты как способ ослабить экономику страны и лишить власти средств на содержание правоохранительных органов. Об этом он рассказал в интервью журналу Le Figaro.

Цепкало также добавил, что белорусская оппозиция поддерживает подобную тактику "ненасильственного сопротивления".

— Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, — подчеркнул он, добавив, что стражей порядка в республике больше, чем преподавателей в университетах.

При этом Валерий Цепкало признал, что в этом случае Белоруссию ожидает экономический спад, но в качестве примера он привёл события 1980-х годов в Польше. Тогда рабочие устраивали забастовки, чтобы поддержать создание независимых профсоюзов. По словам белорусского политика, после этих событий Польша восстановилась и стала одной из самых развитых стран в Европе.

Кроме того, Цепкало добавил, что у человека, который может прийти на смену действующему главе государства Александру Лукашенко, "не будет иного выбора, кроме как вести диалог и поддерживать хорошие отношения с РФ". Он уточнил, что "не уверен на 100%, что так и произойдёт", однако заверил, что сам бы точно развивал отношения с Москвой.

Ранее Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам, пострадавшим из-за своих политических взглядов.