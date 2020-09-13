"Водили хороводы, пели песни". В МВД Белоруссии объяснили использование водомёта для разгона митингующих

Видео © Пресс-служба МВД Белоруссии

В Бресте силовики использовали водомёт для разгона мирной акции, на которой, по данным МВД Белоруссии, собралось около тысячи человек. Как объяснили в ведомстве, столь радикальные меры были приняты в связи с тем, что митингующие создали угрозу безопасности дорожного движения.

— Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам, — рассказали в пресс-службе МВД Белоруссии.

На кадрах, опубликованных белорусской милицией видно, что участники акции действительно водили широкие хороводы на проезжей части, после чего водомёт разогнал протестующих, практически никого не задев. Позже движение на дороге было восстановлено.