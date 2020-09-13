Колонна военной техники прибыла в центр Минска — видео

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Колонна военной техники проследовала по проспекту Независимости в Минске и прибыла в центр белорусской столицы. Об этом свидетельствуют кадры, которыми в соцсетях делятся жители города.

Внутренние войска оцепляют центральную площадь — Независимости — и стелу "Город-герой", именно там обычно собираются протестующие, несогласные с результатами прошедших в августе выборов главы республики.