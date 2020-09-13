Колонна военной техники прибыла в центр Минска — видео

Видео © Соцсети
Колонна военной техники проследовала по проспекту Независимости в Минске и прибыла в центр белорусской столицы. Об этом свидетельствуют кадры, которыми в соцсетях делятся жители города.
Внутренние войска оцепляют центральную площадь — Независимости — и стелу "Город-герой", именно там обычно собираются протестующие, несогласные с результатами прошедших в августе выборов главы республики.
В Минске начались задержания участников "Женского марша" — видеоНесогласованная акция проходит на площади Свободы.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.