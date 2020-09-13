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Колонна военной техники прибыла в центр Минска — видео

Внутренние войска оцепляют площадь Независимости, куда обычно стягиваются протестующие.

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Видео © Соцсети

Колонна военной техники проследовала по проспекту Независимости в Минске и прибыла в центр белорусской столицы. Об этом свидетельствуют кадры, которыми в соцсетях делятся жители города.

Внутренние войска оцепляют центральную площадь — Независимости — и стелу "Город-герой", именно там обычно собираются протестующие, несогласные с результатами прошедших в августе выборов главы республики.

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Несогласованная акция проходит на площади Свободы.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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