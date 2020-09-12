В Минске начались задержания участников "Женского марша" — видео

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В Минске правоохранители начали задержания участников несогласованной акции протеста "Женский марш". Милиция призвала разойтись протестующих, однако они не подчинились, после чего собравшихся начали вытеснять.
На кадрах с места событий видно, что женщины, сцепившись руками, стараются противостоять людям в форме и "отбивать" тех, кого задерживают правоохранители.
Стоит отметить, что на площади Свободы на протест собралось несколько сотен женщин.
"Жизнь — не ролик из Интернета". Лукашенко напомнил молодёжи о последствиях протестовМожно угробить экономику и уничтожить всё, сделанное за годы независимости.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.