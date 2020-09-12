В Минске начались задержания участников "Женского марша" — видео

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В Минске правоохранители начали задержания участников несогласованной акции протеста "Женский марш". Милиция призвала разойтись протестующих, однако они не подчинились, после чего собравшихся начали вытеснять.

На кадрах с места событий видно, что женщины, сцепившись руками, стараются противостоять людям в форме и "отбивать" тех, кого задерживают правоохранители.

Стоит отметить, что на площади Свободы на протест собралось несколько сотен женщин.