Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму

Арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову "без объяснения причин" перевели в следственную тюрьму "Жодино". Об этом сообщил пресс-секретарь штаба бывшего кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико, Глеб Герман, со ссылкой на юриста Людмилу Казак.
Колесникова находилась в минском СИЗО, под стражу по делу о захвате власти был заключён её адвокат Илья Салей.
"Мешок на голову". Колесникова заявила, что её похитили и пытались вывезти из БелоруссииОппозиционерка обвинила в этом сотрудников Комитета госбезопасности.
Ранее власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы.