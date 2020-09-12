Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму

Арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову "без объяснения причин" перевели в следственную тюрьму "Жодино". Об этом сообщил пресс-секретарь штаба бывшего кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико, Глеб Герман, со ссылкой на юриста Людмилу Казак.