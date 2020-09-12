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Белорусскую оппозиционерку Колесникову перевели в следственную тюрьму

Ранее координатор штаба Виктора Бабарико находилась в следственном изоляторе временного содержания в Минске.

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Фото © EPA

Арестованного члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову "без объяснения причин" перевели в следственную тюрьму "Жодино". Об этом сообщил пресс-секретарь штаба бывшего кандидата на пост президента республики Виктора Бабарико, Глеб Герман, со ссылкой на юриста Людмилу Казак.

Колесникова находилась в минском СИЗО, под стражу по делу о захвате власти был заключён её адвокат Илья Салей.

"Мешок на голову". Колесникова заявила, что её похитили и пытались вывезти из Белоруссии

Оппозиционерка обвинила в этом сотрудников Комитета госбезопасности.

Ранее власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы.

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