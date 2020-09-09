Власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.

— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что по подозрению в совершении аналогичного преступления задержан также юрист штаба Координационного совета Илья Салей. В ведомстве заявили о наличии доказательств совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в республике.