Власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.
— В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.
В СК добавили, что по подозрению в совершении аналогичного преступления задержан также юрист штаба Координационного совета Илья Салей. В ведомстве заявили о наличии доказательств совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в республике.
"Маски". Белорусский оппозиционер неожиданно исчез, но успел оставить подсказкуСоратники подозревают, что он был задержан, в МВД эти данные не подтверждают.
Накануне стало известно о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эти сообщения и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Ранее сегодня отец Колесниковой рассказал, что она арестована.