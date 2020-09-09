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Власти Белоруссии подтвердили, что оппозиционеры Колесникова и Знак арестованы

По версии следствия, они пытались дестабилизировать ситуацию в республике.

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Мария Колесникова и Максим Знак. Фото © Instagram / viktar_babaryka

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по подозрению в призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.

В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что по подозрению в совершении аналогичного преступления задержан также юрист штаба Координационного совета Илья Салей. В ведомстве заявили о наличии доказательств совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в республике.

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Соратники подозревают, что он был задержан, в МВД эти данные не подтверждают.

Накануне стало известно о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эти сообщения и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Ранее сегодня отец Колесниковой рассказал, что она арестована.

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