Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира

Бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.
— Я верю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории, — написал политик в "Твиттере".
В Белоруссии одна из лидеров оппозиции стала фигуранткой дела о захвате властиАктивистка арестована и находится в следственном изоляторе.
После прошедших президентских выборов Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Там она провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и оттуда же записывает свои обращения к белорусам.