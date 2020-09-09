Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира

— Я верю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории, — написал политик в "Твиттере".