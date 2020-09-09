В Белоруссии одна из лидеров оппозиции стала фигуранткой дела о захвате власти

Мария Колесникова, являющаяся членом Координационного совета белорусской оппозиции, стала фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. Правоохранительные органы республики присвоили ей статус подозреваемой, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката оппозиционерки.

— Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами, — приводит агентство слова защитника Колесниковой.

Напомним, накануне в ряде СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову посадили в автобус с надписью "Связь" и увезли. Полиция Белоруссии информацию о задержании не подтвердила, однако через несколько часов власти республики заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке сбежать из Белоруссии.