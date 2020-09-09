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В Белоруссии одна из лидеров оппозиции стала фигуранткой дела о захвате власти

Активистка арестована и находится в следственном изоляторе.

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Мария Колесникова. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Мария Колесникова, являющаяся членом Координационного совета белорусской оппозиции, стала фигурантом уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. Правоохранительные органы республики присвоили ей статус подозреваемой, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката оппозиционерки.

Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами, — приводит агентство слова защитника Колесниковой.

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Уточняется, что они направлены против тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в республике.

Напомним, накануне в ряде СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову посадили в автобус с надписью "Связь" и увезли. Полиция Белоруссии информацию о задержании не подтвердила, однако через несколько часов власти республики заявили, что оппозиционерка была задержана при попытке сбежать из Белоруссии.

В Госпогранслужбе Украины, куда она якобы пыталась выехать, заявили, что их границу Колесникова не пересекала. При этом в Координационном совете заявили, что оппозиционерка не планировала покидать Белоруссию. Также появлялась информация о том, что она порвала свой паспорт, когда её насильно пытались вывезти из республики. Сейчас, по словам отца Колесниковой, она находится в СИЗО.

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