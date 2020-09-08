Помпео пригрозил Белоруссии новыми санкциями после задержания оппозиционерки Колесниковой

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против республики.
— США в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии, — говорится в заявлении госсекретаря Штатов.
"Для меня она герой". Тихановская поддержала Колесникову, которая порвала свой паспорт на границеОна добавила, что оппозиционерка сломала систему выдавливания людей за рубеж.
Кроме того, Помпео также выразил обеспокоенность сообщениями о "похищении" Колесниковой и попытках насильно вывезти из Белоруссии её и других представителей оппозиции.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины заявили, что границу оппозиционерка не пересекала. При этом в Координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что женщина порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.
Соратники Колесниковой рассказали о купленных для неё билетах в МюнхенОни убеждены, что это было сделано для "инсценировки" их планов покинуть страну.
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