Помпео пригрозил Белоруссии новыми санкциями после задержания оппозиционерки Колесниковой

— США в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные целевые санкции для обеспечения ответственности тех, кто участвует в нарушении прав человека и репрессиях в Белоруссии, — говорится в заявлении госсекретаря Штатов.

Кроме того, Помпео также выразил обеспокоенность сообщениями о "похищении" Колесниковой и попытках насильно вывезти из Белоруссии её и других представителей оппозиции.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что Марию Колесникову якобы увезли в неизвестном направлении люди на автобусе с надписью "Связь". Правоохранительные органы Белоруссии информацию о задержании не подтвердили, а позже власти республики заявили, что Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии. В Госпогранслужбе Украины заявили, что границу оппозиционерка не пересекала. При этом в Координационном совете оппозиции заявили, что Колесникова не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что женщина порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.