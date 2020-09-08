В штабе Бабарико узнали, где находится Мария Колесникова

В штабе бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что члена президиума Координационного совета оппозиции и главу штаба Марию Колесникову задержали и держат в Мозырском погранотряде. Об этом штаб заявил в своём Telegram-канале.
По информации штаба, войсковая часть 1257. 247768, где держат Колесникову, находится у населённого пункта Прудов в Гомельской области. Однако, когда адвокат, с которым заключили договор в интересах Колесниковой, подал туда уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему сообщили, что оппозиционерки там нет.
"Попытка сорвать работу КС". Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении оппозиционерки КолесниковойЭкс-кандидат в президенты республики отметила, что они продолжат бороться.
Сообщается, что представители штаба уже обратились к властям Белоруссии с требованием сообщить о местонахождении Колесниковой и немедленно освободить её. Также в штабе просят "в полном объёме обеспечить её право на защиту и другие процессуальные гарантии", предусмотренные международными договорами и национальным законодательством.
Ранее Лайф сообщал о том, что Мария Колесникова была задержана при попытке пересечь границу Белоруссии и Украины. Однако в Координационном совете оппозиции заявили, что оппозиционерка не собиралась покидать страну.