В штабе Бабарико узнали, где находится Мария Колесникова

В штабе бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что члена президиума Координационного совета оппозиции и главу штаба Марию Колесникову задержали и держат в Мозырском погранотряде. Об этом штаб заявил в своём Telegram-канале.

По информации штаба, войсковая часть 1257. 247768, где держат Колесникову, находится у населённого пункта Прудов в Гомельской области. Однако, когда адвокат, с которым заключили договор в интересах Колесниковой, подал туда уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему сообщили, что оппозиционерки там нет.

Сообщается, что представители штаба уже обратились к властям Белоруссии с требованием сообщить о местонахождении Колесниковой и немедленно освободить её. Также в штабе просят "в полном объёме обеспечить её право на защиту и другие процессуальные гарантии", предусмотренные международными договорами и национальным законодательством.