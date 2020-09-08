В Минске пропало доверенное лицо Светланы Тихановской

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Антонина Коновалова не выходит на связь, её местонахождение неизвестно. Об этом пишет "Интерфакс".

— Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Местонахождение на данный момент неизвестно, — рассказали агентству в штабе политика.

Накануне выходить на связь также перестали другие соратники Тихановской: член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Позже стало известно, что Колесникову задержали при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной, однако в совете заявили, что женщина уезжать из страны не собиралась.