В Минске пропало доверенное лицо Светланы Тихановской

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Антонина Коновалова не выходит на связь, её местонахождение неизвестно. Об этом пишет "Интерфакс".
— Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Местонахождение на данный момент неизвестно, — рассказали агентству в штабе политика.
"Я просто так не уйду!" Лукашенко рассказал, почему не может покинуть пост президентаГлава Белоруссии пообщался с российскими журналистами в Минске.
Накануне выходить на связь также перестали другие соратники Тихановской: член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Позже стало известно, что Колесникову задержали при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной, однако в совете заявили, что женщина уезжать из страны не собиралась.
Ранее Лайф сообщал о том, что на Украине опровергли информацию о задержании двух белорусских оппозиционеров. Ранее об этом заявлял белорусский Госпогранкомитет.