Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что организаторам протестов в республике нужна Россия. Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

— Вы должны чётко понимать, что тем, кто всё это делает, нужны не мы, а вы, — сказал Лукашенко.

При этом президент заявил, что только он может сейчас защитить Белоруссию.

Лукашенко — о своём президентстве: Возможно, я немного пересидел При этом президент заявил, что только он может сейчас защитить Белоруссию.

Напомним, также в интервью белорусский лидер объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца. Также в ходе разговора Александр Лукашенко признался, что ему по-человечески обидно из-за протестов.