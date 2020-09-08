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Лукашенко заявил, что организаторам протестов в Белоруссии нужна Россия

Ранее белорусский лидер пояснил, почему появился на публике с автоматом.

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Фото © ТАСС / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что организаторам протестов в республике нужна Россия. Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

Вы должны чётко понимать, что тем, кто всё это делает, нужны не мы, а вы, — сказал Лукашенко.

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При этом президент заявил, что только он может сейчас защитить Белоруссию.

Напомним, также в интервью белорусский лидер объяснил, почему появился на публике с автоматом. По его словам, это означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца. Также в ходе разговора Александр Лукашенко признался, что ему по-человечески обидно из-за протестов.

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