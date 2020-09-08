"Бухали. Да. Были года. С тобой ведь мог бы быть тогда. Но я нажал на тормоза". Шнуров посвятил стихи Ефремову

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение актёру Михаилу Ефремову, которого сегодня приговорили к восьми годам колонии. Строки лидер группировки "Ленинград" опубликовал в своём instagram.
— Судьба несёт неудержимо
С подмостков, через суд, на кичу.
Восьмёрка общего режима...
"Артистом" там его все кличут.
Он был мне друг. Давай! Налей!
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Не ждут уже твоих ролей
Как гражданина и поэта.
Бухали. Да. Были года.
Угар всенощный и буза.
С тобой ведь мог бы быть тогда...
Но я нажал на тормоза.
Из бара ты бежал в магаз,
Вонзив в себя бухла кинжал.
На всех парах давил на газ,
Последовательно гнал и жал.
И вот приехал, всё, финал.
Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?
Только ленивый не пинал
И гражданина, и поэта, — написал Шнуров.
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Напомним, сегодня Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Суд зачёл ему в срок время, проведённое под домашним арестом. Ранее прокурор просил назначить Ефремову 11 лет колонии. Защита Ефремова заявила, что обжалует приговор.