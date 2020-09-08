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"Все довольны?!" Охлобыстин публично отреагировал на приговор Ефремову

Впрочем, большинство подписчиков актёра резко ответили на вопрос.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Сегодня Пресненский районный суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артисту назначили восемь лет колонии общего режима. Его коллега Иван Охлобыстин, который присутствовал на оглашении, стал одним из первых, кто публично отреагировал на решение суда.

Ну что, все довольны?! — написал он у себя в "Инстаграме", опубликовав фотографию актёра Хоакина Феникса в образе Джокера из нашумевшей кинокартины.

Ефремов выслушал приговор суда, опустив голову и держась за стол — видео

Актёра осудили на восемь лет колонии общего режима.

Впрочем, большинство подписчиков артиста в комментариях под публикацией утвердительно ответили на поставленный вопрос. Некоторые даже заявили, что восемь лет — это довольно маленький срок за такое преступление. Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Ефремова, обвинив в суровом приговоре адвоката Эльмана Пашаева.

Пусть скажет спасибо своему "адвокату". Сразу бы признал вину — дали бы меньше. Дал попиариться, — написал один из пользователей.

Суд зачёл в срок Ефремова время, которое артист провёл под домашним арестом. В колонии ему придётся провести семь лет и десять месяцев. Помимо срока суд также обязал его выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

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