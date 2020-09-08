"Все довольны?!" Охлобыстин публично отреагировал на приговор Ефремову

Сегодня Пресненский районный суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артисту назначили восемь лет колонии общего режима. Его коллега Иван Охлобыстин, который присутствовал на оглашении, стал одним из первых, кто публично отреагировал на решение суда.

— Ну что, все довольны?! — написал он у себя в "Инстаграме", опубликовав фотографию актёра Хоакина Феникса в образе Джокера из нашумевшей кинокартины.

Впрочем, большинство подписчиков артиста в комментариях под публикацией утвердительно ответили на поставленный вопрос. Некоторые даже заявили, что восемь лет — это довольно маленький срок за такое преступление. Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Ефремова, обвинив в суровом приговоре адвоката Эльмана Пашаева.

— Пусть скажет спасибо своему "адвокату". Сразу бы признал вину — дали бы меньше. Дал попиариться, — написал один из пользователей.