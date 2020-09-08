Ефремов выслушал приговор суда, опустив голову и держась за стол — видео

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Актёр Михаил Ефремов, которому Пресненский суд сегодня вынес приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, выслушал речь судьи спокойно. Он опустил голову и держался за стол.
В момент, когда зачитывался срок лишения свободы, артист никак не отреагировал. Однако остальные присутствующие восприняли решение суда по-разному, например, защитники актёра начали переговариваться между собой. Сразу после оглашения приговора Ефремову надели наручники.
Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерееВ здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.
Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, остальным потерпевшим — по рублю, как и просили. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда.