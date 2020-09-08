Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерее

Сегодня Пресненский суд вынес приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Лайф собрал кадры с места событий.

В зале во время оглашения приговора всё было относительно спокойно. Сам актёр во время речи судьи стоял с опущенной головой. Его защитники вели себя более непринуждённо, как и представители пострадавших.

Фото © Пресс-служба Пресненского суда 1 / 4

Поддержать друга и коллегу пришли актёр Иван Охлобыстин, который накануне обратился к президенту России с личной просьбой о судьбе Ефремова, и певец Гарик Сукачёв. Возле здания суда тоже собралась группа поддержки артиста, а некоторые её представители поражали своим внешним видом.

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